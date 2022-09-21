https://news.day.az/officialchronicle/1497310.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки Президента Ильхама Алиева в Лачин - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки Президента Ильхама Алиева в Лачин - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Лачин Президента Ильхама Алиева, передает Day.Az.
"Ay Laçın, Can Laçın 21.09.22", - говорится в публикации.
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