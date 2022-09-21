Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки Президента Ильхама Алиева в Лачин

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Лачин Президента Ильхама Алиева, передает Day.Az.

"Ay Laçın, Can Laçın 21.09.22", - говорится в публикации.