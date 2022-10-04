https://news.day.az/officialchronicle/1500624.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam в рамках поездки в Агдамский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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