Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента гостиницы City Hotel Agdam в рамках поездки в Агдамский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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