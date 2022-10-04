Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены во Дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме

4 октября Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Агдамский район ознакомились с работами, которые будут проведены во Дворце Панахали хана и комплексе Имарет.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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