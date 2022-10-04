https://news.day.az/officialchronicle/1500628.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены во Дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены во Дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме
4 октября Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Агдамский район ознакомились с работами, которые будут проведены во Дворце Панахали хана и комплексе Имарет.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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