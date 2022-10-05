Президент Ильхам Алиев: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля, 84 новых моста

На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля, 84 новых моста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 5 октября на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Новость обновляется