https://news.day.az/officialchronicle/1500777.html Президент Ильхам Алиев: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля, 84 новых моста
Президент Ильхам Алиев: На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля, 84 новых моста
На территории Карабаха и Восточного Зангезура будут построены 33 тоннеля, 84 новых моста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 5 октября на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.
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