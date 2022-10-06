https://news.day.az/officialchronicle/1501292.html Президент Ильхам Алиев: Мы предложили, чтобы рабочие группы обеих стран занялись подготовкой текста мирного соглашения
Президент Ильхам Алиев: Мы предложили, чтобы рабочие группы обеих стран занялись подготовкой текста мирного соглашения
Мы предложили, чтобы рабочие группы обеих стран занялись подготовкой текста мирного соглашения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре