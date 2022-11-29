https://news.day.az/officialchronicle/1515220.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан
29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре