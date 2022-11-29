Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан

29 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Президентом Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется