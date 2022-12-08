Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-албанские отношения укрепляются и появляются новые возможности

Азербайджано-албанские отношения укрепляются и появляются новые возможности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой один на один.

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