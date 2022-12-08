https://news.day.az/officialchronicle/1517764.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-албанские отношения укрепляются и появляются новые возможности
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-албанские отношения укрепляются и появляются новые возможности
Азербайджано-албанские отношения укрепляются и появляются новые возможности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой один на один.
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