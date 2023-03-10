Президент Ильхам Алиев принял министра разведки Израиля

10 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра разведки Государства Израиль Гилу Гамлиэль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было затронуто значение Х Глобального Бакинского форума, отмечено, что это мероприятие, в котором принимают участие влиятельные политики мира, представители большого количества стран и международных организаций, организовано на высоком уровне, и что форум создал хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов.

Было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Израилем успешно развиваются в различных направлениях, отмечены важность открытия посольства нашей страны в Израиле, а также встреча Президента Ильхама Алиева с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галантом в Мюнхене в феврале этого года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.