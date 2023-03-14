Президент Ильхам Алиев: В течение всего лишь полутора лет после окончания войны переселено более 400 бывших беженцев

Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, которые находились под оккупацией почти 30 лет. Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Мы уже приступили к осуществлению государственной программы, получившей название "Великое возвращение". Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более 400 бывших беженцев в течение всего лишь полутора лет после окончания войны. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев. Потому что в результате армянской оккупации число вынужденных переселенцев и беженцев у нас превысило 1 миллион человек", - отметил глава государства.