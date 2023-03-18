Предупреждение от Президента Ильхама Алиева: Никакие грязные планы против нас осуществить не удастся

Если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не признаем их территориальную целостность. Армения и стоящие за ней лицемерные страны должны хорошо знать, что никакие грязные планы против нас осуществить не удастся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Глава государства отметил, что у нас есть и сила, и друзья, и сильные позиции в мире, и сильная воля. Мы продемонстрировали это и в период войны, и в послевоенный период.