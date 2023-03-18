Совершенствуется система нормативов и ценообразования в строительстве между Азербайджаном и Турцией

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области совершенствования системы нормативов и ценообразования в строительстве", подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После вступления в силу указанного в указе Меморандума о взаимопонимании министерству чрезвычайных ситуаций поручено обеспечить выполнение его положений, а министерству иностранных дел - направить уведомление правительству Турецкой Республики о том, что внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, завершены.