Президент Ильхам Алиев: Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны
Новая модель управления должна внедряться во всех других частях нашей страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.
Отметив, что на освобожденных территориях должен внедряться и еще внедряется и новый метод управления, глава государства подчеркнул: "В будущем это должно быть реализовано во всех других частях нашей страны в качестве новой модели управления. То есть это и большая работа по строительству, и вместе с тем новый метод управления. Уверен, что все это во многом будет способствовать всестороннему развитию не только освобожденных районов, но и нашей страны в целом".
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