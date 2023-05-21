Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток с завоеванием медалей на чемпионате Европы

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских гимнасток с завоеванием медали на чемпионате Европы.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Ура! Поздравляю и горжусь! Вы великолепны! Спасибо вам за ваше усердие, стремление к победам, за вашу красоту и грацию!"