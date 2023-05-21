https://news.day.az/officialchronicle/1566333.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток с завоеванием медалей на чемпионате Европы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских гимнасток с завоеванием медалей на чемпионате Европы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских гимнасток с завоеванием медали на чемпионате Европы.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Ура! Поздравляю и горжусь! Вы великолепны! Спасибо вам за ваше усердие, стремление к победам, за вашу красоту и грацию!"
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