Президент Алжира направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется