https://news.day.az/officialchronicle/1566657.html Президент Алжира направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Алжира направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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