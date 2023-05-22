Президент Ильхам Алиев: Необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей

Бизнес-сообщества Азербайджана и Литвы должны принять во внимание большой потенциал, существующий в области логистики, связи и транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

"Мы рассматриваем транспортный сектор не только как источник доходов от транзита, но и как возможность для малых и средних предприятий, для создания производственных цепочек, бизнеса, услуг вдоль транспортного маршрута. Сегодня Литва и Азербайджан являются важными транспортными узлами в нашем регионе. Поэтому нам необходимо обеспечить связь между регионами Каспийского и Балтийского морей. Считаю, что это возможно, так как, если мы посмотрим на энергетическую карту Европы, то увидим, что она кардинально изменилась в основном благодаря инициативам Азербайджана", - отметил глава государства.