В Азербайджане создается юридическое лицо публичного права "Центр охраны труда"

На базе центральной лаборатории Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создается юридическое лицо публичного права "Центр охраны труда".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

"Центр охраны труда" является юридическим лицом публичного права, оказывающим услуги работодателям в области охраны труда и аттестации рабочих мест, а также осуществляющим обучение, консультирование и методическую поддержку в этих сферах.

Полномочия учредителя Центра, указанные в статье 8.2 закона Азербайджанской Республики, в отношении утверждения устава Центра, определения размера уставного фонда и внесения в него изменений, создания органов управления, определения структуры, фонда оплаты труда, численности работников и размера их заработной платы (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и других выплат), а также реорганизации и ликвидации Центра осуществляет министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.