Президент Хорватии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости
Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент!
От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, Вашим гражданам - пожелания прогресса и процветания.
Хорватию и Азербайджан связывают многолетние сотрудничество и дружба. Уверен, что в предстоящий период мы будем больше работать для развития наших общих связей.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.
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