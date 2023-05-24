Президент Хорватии направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, Вашим гражданам - пожелания прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние сотрудничество и дружба. Уверен, что в предстоящий период мы будем больше работать для развития наших общих связей.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.