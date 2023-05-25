https://news.day.az/officialchronicle/1567581.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕврАзЭС
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕврАзЭС
Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕврАзЭС.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами ЕврАзЭС как в двустороннем формате, - что мы успешно делаем - так и в многостороннем формате", - подчеркнул глава государства.
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