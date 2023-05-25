Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕврАзЭС

Азербайджан рассчитывает на укрепление взаимодействия со странами-членами ЕврАзЭС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами ЕврАзЭС как в двустороннем формате, - что мы успешно делаем - так и в многостороннем формате", - подчеркнул глава государства.