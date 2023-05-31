Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хочет быть среди лидеров в плане возобновляемых источников энергии

Мы чувствуем себя частью важного процесса трансформации в энергетической сфере. В этом плане Азербайджан не хочет отставать, хочет быть среди лидирующих стран в плане возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

Подчеркнув, что рад видеть на мероприятии все больше компаний, работающих в сфере возобновляемых источников энергии, глава государств выразил уверенность, что со временем количество этих компаний будет расти.