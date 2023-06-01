https://news.day.az/officialchronicle/1569665.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном Instagram аккаунте публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.
Day.Az представляет публикацию: "От всей души поздравляю наших маленьких соотечественников, желаю всем детям крепкого здоровья и счастливой жизни!".
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