Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 1 Июня – Международного дня защиты детей

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своем официальном Instagram аккаунте публикацией по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

Day.Az представляет публикацию: "От всей души поздравляю наших маленьких соотечественников, желаю всем детям крепкого здоровья и счастливой жизни!".