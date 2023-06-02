https://news.day.az/officialchronicle/1569980.html Утверждены изменения в штатную численность сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение
Утверждены изменения в штатную численность сотрудников МВД Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с распоряжением утверждены изменения в "Предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Внутренних войск и гражданских служащих, принятых на работу в систему министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".
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