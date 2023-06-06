Премьер-министр Бахрейна направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Наследный принц и премьер-министр Королевства Бахрейн Салман бин Хамад Аль Халифа направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.