https://news.day.az/officialchronicle/1597037.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания школы в Хырдалане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания школы в Хырдалане - ФОТО
12 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания полной средней школы №11 города Хырдалан на две тысячи ученических мест, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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