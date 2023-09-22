https://news.day.az/officialchronicle/1600374.html Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева
Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева
Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с капитуляцией и разоружением террористических вооруженных формирований в результате мероприятий, проведенных в Карабахе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравления можно ознакомиться по ссылке.
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