Бывший гендиректор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с капитуляцией и разоружением террористических вооруженных формирований в результате мероприятий, проведенных в Карабахе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравления можно ознакомиться по ссылке.