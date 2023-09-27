https://news.day.az/officialchronicle/1601798.html Бывший премьер-министр Молдовы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший премьер-министр Молдовы направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший премьер-министр Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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