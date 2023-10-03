Машхур Мамедов награжден орденом "Шохрат"

Машхур Мамедов награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Машхур Шахбаз оглу Мамедов награжден орденом "Шохрат" за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.