Изменен состав Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств

Внесены изменения в состав Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана от 6 августа 2009 года № 429 "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств".

В соответствии с изменением в распоряжении слова "первый заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву" заменены словами "заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву".