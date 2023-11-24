Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите СПЕКА в Баку

24 ноября в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит Саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии - СПЕКА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в Саммите.