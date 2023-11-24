https://news.day.az/officialchronicle/1616956.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите СПЕКА в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в саммите СПЕКА в Баку - ФОТО - ВИДЕО
24 ноября в Баку, в Центре Гейдара Алиева проходит Саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран центральной Азии - СПЕКА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Саммите принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев встретил глав государств и правительств, участвующих в Саммите.
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