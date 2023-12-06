https://news.day.az/officialchronicle/1619950.html Президент Ильхам Алиев: Мы ведем подсчеты ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях
Президент Ильхам Алиев: Мы ведем подсчеты ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях
Мы ведем подсчет ущерба, нанесенного имуществу на освобожденных от оккупации территориях, и анализируем последствия незаконной деятельности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.
"Этой деятельностью занимались не только сами сепаратисты, но и представители армянской диаспоры из различных стран. Они должны ответить перед правосудием", - сказал глава государства.
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