Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей

Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О государственной службе", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.