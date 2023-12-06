https://news.day.az/officialchronicle/1620007.html Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей
Должность представителя Президента Азербайджана по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей
Должность представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям включена в первую классификацию административных должностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О государственной службе", утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
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