Генеральный директор Конфедерации профсоюзов "Тюрк-Иш" поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный директор Конфедерации профсоюзов "Тюрк-Иш" Эргюн Аталай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.