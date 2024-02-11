https://news.day.az/officialchronicle/1636386.html Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия поздравил Президента Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информацию об этом распространило агентство SPA Саудовской Аравии.
В сообщении отмечается, что Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал главе государства искренние поздравления, пожелал ему успехов, а азербайджанскому народу - устойчивого развития и благосостояния.
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