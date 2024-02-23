Губернатор штата Оклахома поздравил Президента Ильхама Алиева

Губернатор штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джон Кевин Ститт направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.