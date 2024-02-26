https://news.day.az/officialchronicle/1640513.html Президент Ильхам Алиев: Мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы
Президент Ильхам Алиев: Мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы
Без Ходжалы мы не могли бы считать полностью восстановленными нашу территориальную целостность и суверенитет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.
"Ходжалы занимает такое важное место в истории и сознании азербайджанского народа, эта трагедия так сильно ранила наши сердца, что мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы", - добавил глава государства.
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