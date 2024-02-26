Президент Ильхам Алиев: Мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы

Без Ходжалы мы не могли бы считать полностью восстановленными нашу территориальную целостность и суверенитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Ходжалы занимает такое важное место в истории и сознании азербайджанского народа, эта трагедия так сильно ранила наши сердца, что мы не могли бы успокоиться без освобождения Ходжалы", - добавил глава государства.