Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане поздравила Президента Ильхама Алиева

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Бик Лум направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.