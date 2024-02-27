https://news.day.az/officialchronicle/1640624.html Члены правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Члены правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Анар Гасанов и исполнительный член правления Тобиас Бауманн направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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