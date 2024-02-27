Члены правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель правления Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Анар Гасанов и исполнительный член правления Тобиас Бауманн направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.