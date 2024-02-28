Президент Ильхам Алиев: Германия, в отличие от Франции, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе

Недавняя встреча с премьер-министром Армении в Мюнхене по инициативе Канцлера Германии была важной с точки зрения придания динамизма мирному процессу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Подчеркнув, что Азербайджан поддерживает проведение встречи министров иностранных дел в Берлине по предложению немецкой стороны, глава государства сказал: "Так, Германия, в отличие от расположенной по соседству с ней Франции, которая, как говорится, подливает бензин в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе".