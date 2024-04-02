По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве проведен День Азербайджана и дан ифтар.

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Духовным управлением мусульман города Москвы при поддержке Духовного управления мусульман РФ в "Шатре Рамадана", который открылся у Мемориальной мечети на Поклонной горе. В этом году вечер был посвящен Году семьи.

В мероприятии приняли участие более 1500 человек - общественные деятели, представители азербайджанской диаспоры, мусульмане различных национальностей.

От имени муфтия Москвы, имама Московской соборной мечети Ильдара Аляутдинова было вручено благодарственное письмо вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за высокую оценку религиозно-духовных ценностей.

Директор мусульманской школы в Москве Анас Хазрат Мамедов поздравил всех со священным месяцем, поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за проведение мероприятия.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики, рассказывающие об истории и традициях Азербайджана, прозвучал мугам в исполнении трио "БутаТрио", ученики мусульманской школы представили театрализованные сцены о жизни пророка Мухаммеда. Вечер продолжился розыгрышем подарков в рамках викторины.

Перед началом ифтара были прочитаны аяты из священного Корана и вечерняя молитва. Затем мусульмане отведали азербайджанские национальные блюда и сладости.

"Шатер Рамадана" - это ежегодный социально-благотворительный проект, реализуемый с 2006 года, который проходит в священный для мусульман месяц Рамазан. Представительство Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации по инициативе вице-президента Лейлы Алиевой каждый год принимает участие в этом благотворительном проекте.

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