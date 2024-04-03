Президент Ильхам Алиев: Шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе

Шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 3 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Энтони Блинкен сообщил, что получил информацию об обеспокоенности азербайджанской стороны, вызванной предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, Европейским Союзом и Арменией, и отметил, что посчитал важным поговорить об этом с Президентом Ильхамом Алиевым и внести ясность в вопрос.

Государственный секретарь подчеркнул, что суть упомянутой встречи будут составлять вопросы экономического развития Армении.

Президент Ильхам Алиев сказал, что по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США. Глава государства заявил, что подобные шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе.