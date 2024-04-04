В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в пункте 4.5 "Перечня должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта" слова "советник (помощник) начальника, руководители главного управления, управления (департамента, отдела, отделения) и их заместители" заменяются словами "руководитель аппарата и его заместитель, руководители главного управления, управления (отдела, отделения) и их заместители в аппарате Службы, советник и помощник начальника Службы".