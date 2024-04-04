https://news.day.az/officialchronicle/1649690.html В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов - Указ
В Азербайджане изменен перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебных паспортов - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в пункте 4.5 "Перечня должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта" слова "советник (помощник) начальника, руководители главного управления, управления (департамента, отдела, отделения) и их заместители" заменяются словами "руководитель аппарата и его заместитель, руководители главного управления, управления (отдела, отделения) и их заместители в аппарате Службы, советник и помощник начальника Службы".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре