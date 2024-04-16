https://news.day.az/officialchronicle/1652411.html Фархад Адыгёзалов назначен новым председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджана - Распоряжение
Фархад Адыгёзалов назначен новым председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджана - Распоряжение
Назначен новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фархада Аскер оглу Адыгёзалова председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.
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