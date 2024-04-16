Фархад Адыгёзалов назначен новым председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджана

Назначен новый председатель правления Государственного рекламного агентства Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фархада Аскер оглу Адыгёзалова председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджанской Республики.