https://news.day.az/officialchronicle/1654264.html Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина
Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина
22 апреля в Москве состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре