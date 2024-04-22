Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Владимира Путина

22 апреля в Москве состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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