https://news.day.az/officialchronicle/1661193.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.
Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Приветствую всех из прекрасного Зангилана. 18.05.2024".
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