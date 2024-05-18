Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.

Как сообщает в субботу Day.Az, в публикации говорится: "Приветствую всех из прекрасного Зангилана. 18.05.2024".