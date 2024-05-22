Внесено изменение в "Перечень должностей высшего воинского звания во внутренних войсках МВД Азербайджана"

Внесено изменение в "Перечень должностей высшего воинского звания во внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, утверждено изменение в "Перечне должностей высшего воинского звания во внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденном распоряжением № 1148 Президента Азербайджанской Республики от 11 октября 2010 года (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2010, №10, статья 881 (Том I)).