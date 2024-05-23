Президент Ильхам Алиев: Дни культуры Таджикистана в Азербайджане являются важным событием в двусторонних отношениях

Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, которые проходят в эти дни и длятся несколько дней, почти одну неделю, также являются важным событием в двусторонних отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 мая в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Думаю и уверен, что [они] доставляют радость азербайджанским зрителям, которые имеют возможность ознакомиться с богатой культурой таджикского народа", - отметил глава государства.