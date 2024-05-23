Телли Алиева награждена орденом "За службу Отечеству"

Телли Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Телли Панах гызы Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за плодотворную деятельность в общественной жизни страны.