https://news.day.az/officialchronicle/1662532.html Телли Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение
Телли Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" - Распоряжение
Телли Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Телли Панах гызы Алиева награждена орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за плодотворную деятельность в общественной жизни страны.
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