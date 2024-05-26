Король Марокко поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики очень рад от себя лично и от имени марокканского народа передать Вашему превосходительству наши самые искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья и счастья. Также желаю азербайджанскому народу еще большего развития и прогресса под Вашим мудрым руководством.

Пользуясь этой приятной возможностью, отмечаю, что очень ценю наши особые отношения, основанные на тесных дружественных связях между нашими странами. Уверен, что Вы, так же, как и я, заинтересованы в расширении и диверсификации связей между нашими странами во всех сферах во имя взаимного благополучия наших народов.

С уважением", - говорится в поздравлении.