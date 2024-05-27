Король Швеции направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Король Швеции Карл XVI Густав направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вам здоровья, счастья, народу Азербайджана - процветания", - говорится в письме.