https://news.day.az/officialchronicle/1663397.html Король Швеции направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Король Швеции направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Король Швеции Карл XVI Густав направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Желаю Вам здоровья, счастья, народу Азербайджана - процветания", - говорится в письме.
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