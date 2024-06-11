https://news.day.az/officialchronicle/1667391.html Назначен ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана - Распоряжение
Назначен ректор Военного института Внутренних войск МВД Азербайджана - Распоряжение
Эльчин Али оглу Мамедов назначен ректором Военного института Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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