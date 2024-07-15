Президент Ильхам Алиев: Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия во имя расширения азербайджано-турецких связей

В восьмую годовщину событий 15 Июля с глубоким уважением и почтением отдаю дань светлой памяти всех наших шехидов, пожертвовавших жизнью при предотвращении попытки государственного переворота, выражаю глубокие соболезнования их семьям и всему народу Турции.

Вероломная попытка государственного переворота, произошедшая в ту ночь, которая навсегда запечатлелась в памяти братской Турции, была посягательством на национальные интересы, демократические основы и верховенство закона Вашей страны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий 15 Июля в Турции.

В послании главы нашего государства отмечается: "Мудрый и храбрый народ Турции, решительно встав на борьбу за Родину, государственность и демократию, в очередной раз написал героический эпос. 15 Июля - "День демократии и национального единства", учрежденный в связи с этими событиями, навсегда останется символом солидарности, борьбы и национального единства Вашего стойкого народа и будет вспоминаться с еще большей гордостью по прошествии веков.

Ваши неотложные решительные шаги и лидерство сыграли особую роль в пресечении этой попытки переворота, направленной против турецкой государственности, и тем самым в спасении Вашей страны от больших трагедий. Ваш народ, тесно сплотившись вокруг Вас, взяв на себя ответственность за государство, свободу и демократию, еще раз доказал миру свою национальную гордость, мощь и несокрушимую волю.

Азербайджанский народ и Азербайджанское государство с первых минут решительно осудили это предательство и, как всегда, находились рядом с братским государством и народом Турции. Это был наш долг братства и преданности Турции, с которой мы разделяем наши радость и печаль".

С самыми приятными впечатлениями вспомнив недавнюю встречу с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, проведенный обстоятельный обмен мнениями в Астане, Президент Азербайджана отметил: "Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия во имя расширения азербайджано-турецких связей, многогранного сотрудничества и стратегического союзничества, основанных на дружбе, взаимном доверии и поддержке, повышения наших межгосударственных отношений, не имеющих аналога в мире, на более высокий уровень".

Глава нашего государства пожелал Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции - постоянного благополучия и процветания.